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Альбендазол-Фармекс таблетки 400 мг блістер, №3 - Одеса (562177) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (5)
82,00
Економія: -4,00 грн
78,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, просп. Адміральський, 1-В
Всього: упаковка (4)
87,12
Економія: -5,22 грн
81,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Всього: упаковка (1)
88,30
Економія: -15,78 грн
72,52 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Героїв оборони Одеси, 52-А
Всього: упаковка (4)
79,95
Економія: -3,00 грн
76,95 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 100/1
Всього: упаковка (5)
87,78
Економія: -8,25 грн
79,53 грн
В інших містах:
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Білгород-Дністровський, вул. Єврейська, 26-Б
Всього: упаковка (3)
88,30
Економія: -15,78 грн
72,52 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Будівельників, 10/2
Всього: упаковка (1)
88,30
Економія: -15,78 грн
72,52 грн
Медпрепарати
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Херсон, вул. Університетська, 157
Всього: упаковка (5)
84,14
Економія: -3,24 грн
80,90 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Подільськ, вул. Толстого Льва, 1-Б
Всього: упаковка (1)
80,47
Економія: -6,31 грн
74,16 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Балта, вул. Любомирська, 177
Всього: упаковка (2)
84,55
Економія: -3,85 грн
80,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 16-П
Всього: упаковка (3)
81,54
Економія: -3,85 грн
77,69 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
Всього: упаковка (3)
81,00
Економія: -8,00 грн
73,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Тищика, 25
Всього: упаковка (2)
80,58
Економія: -2,93 грн
77,65 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
Всього: упаковка (4)
88,30
Економія: -15,78 грн
72,52 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, м-н Гірницький, 1
Всього: упаковка (1)
83,99
Економія: -11,47 грн
72,52 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Центральна, 44/19
Всього: упаковка (2)
80,00
Економія: -8,00 грн
72,00 грн
Ощад аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Жовті Води, вул. Козацької Слави, 26-А
Всього: упаковка (1)
82,50
Економія: -9,98 грн
72,52 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Шевченка Тараса, 32
Всього: упаковка (2)
88,30
Економія: -15,78 грн
72,52 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (3)
80,58
Економія: -4,58 грн
76,00 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Вернигори, 4
Всього: упаковка (2)
85,99
Економія: -13,47 грн
72,52 грн