Альбендазол-Фармекс таблетки 400 мг блістер, №3 - Одеса (562177) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 5 аптеках
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Одеса, вул. Степова, 28
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Одеса, просп. Адміральський, 1-В
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Героїв оборони Одеси, 52-А
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Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 100/1
Подорожник
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Білгород-Дністровський, вул. Єврейська, 26-Б
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Миколаїв, вул. Будівельників, 10/2
Медпрепарати
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Херсон, вул. Університетська, 157
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Подільськ, вул. Толстого Льва, 1-Б
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Балта, вул. Любомирська, 177
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 16-П
Народна аптека
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
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Умань, вул. Тищика, 25
Подорожник
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, м-н Гірницький, 1
Народна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Центральна, 44/19
Ощад аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Жовті Води, вул. Козацької Слави, 26-А
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Шевченка Тараса, 32
Аптека копійка
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Всього: упаковка (3)
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Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого, 38
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Вернигори, 4