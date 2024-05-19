Всі аптеки України
ATC-класифікаціяПРОТИПАРАЗИТАРНІ ЗАСОБИ, ІНСЕКТИЦИДИ І РЕПЕЛЕНТИПРОТИГЕЛЬМІНТНІ ЗАСОБИЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ НЕМАТОДОЗІВПохідні бензимідазолуАльбендазолАльбендазол-ФармексЦіни в аптеках

Альбендазол-Фармекс таблетки 400 мг блістер, №3 - Львів (562177) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Аптека бам
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Бережани, вул. Бандери Степана, 12
Всього: упаковка (2)
80,99
Економія: -8,48 грн
72,51 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Долина, вул. Грушевського Михайла, 30
Всього: упаковка (2)
86,44
Економія: -13,93 грн
72,51 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Пасічна, 2-А
Всього: упаковка (3)
88,51
Економія: -16,00 грн
72,51 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 36
Всього: упаковка (10)
84,35
Економія: -5,13 грн
79,22 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 189-Б
Всього: упаковка (1)
89,05
Економія: -16,54 грн
72,51 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Бандери Степана, 77-Б
Всього: упаковка (4)
79,66
Економія: -3,66 грн
76,00 грн
Аптека бам
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Коновальця, 149
Всього: упаковка (1)
87,50
Економія: -14,99 грн
72,51 грн
Аптека бам
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Шептицького, 1
Всього: упаковка (5)
86,50
Економія: -13,99 грн
72,51 грн
Соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
Всього: упаковка (2)
89,00 грн
Свк фарм
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Петлюри Симона, 6
Всього: упаковка (6)
78,50
Економія: -2,35 грн
76,15 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Коломия, перех. Шевченка / Лермонтова, 26/1
Всього: упаковка (9)
82,72
Економія: -4,82 грн
77,90 грн
Авк фарм
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Шевченка, 18
Всього: упаковка (7)
78,50 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Богоявленська, 41
Всього: упаковка (1)
86,50
Економія: -13,99 грн
72,51 грн
Аптека бам
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, просп. Князя Романа, 9
Всього: упаковка (1)
80,99
Економія: -8,48 грн
72,51 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Хуст, вул. Карпатської Січі, 22
Всього: упаковка (5)
79,22
Економія: -4,22 грн
75,00 грн
Свк фарм
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 29 хв
Нетішин, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (8)
78,50
Економія: -3,92 грн
74,58 грн
Авк фарм
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 29 хв
Ізяслав, вул. Шевченка, 25
Всього: упаковка (6)
78,50
Економія: -2,35 грн
76,15 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Костопіль, вул. Руданського Степана, 2-Д
Всього: упаковка (3)
81,88
Економія: -2,88 грн
79,00 грн
Авк фарм
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Славута, вул. Захисників України, 19-А
Всього: упаковка (2)
78,50
Економія: -2,35 грн
76,15 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, шосе Львівське, 55/2
Всього: упаковка (2)
88,53
Економія: -16,02 грн
72,51 грн