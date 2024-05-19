Альбендазол-Фармекс таблетки 400 мг блістер, №3 - Львів (562177) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найденоВ інших містах:
Аптека бам
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Бережани, вул. Бандери Степана, 12
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Долина, вул. Грушевського Михайла, 30
Подорожник
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Пасічна, 2-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 36
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 189-Б
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Бандери Степана, 77-Б
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Коновальця, 149
Аптека бам
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Шептицького, 1
Соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
Свк фарм
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Всього: упаковка (6)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Петлюри Симона, 6
Аптека копійка
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Всього: упаковка (9)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Коломия, перех. Шевченка / Лермонтова, 26/1
Авк фарм
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Всього: упаковка (7)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Шевченка, 18
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Богоявленська, 41
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, просп. Князя Романа, 9
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Хуст, вул. Карпатської Січі, 22
Свк фарм
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Всього: упаковка (8)
Відчинено Зачиняється за 29 хв
Нетішин, просп. Незалежності, 15
Авк фарм
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється за 29 хв
Ізяслав, вул. Шевченка, 25
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Костопіль, вул. Руданського Степана, 2-Д
Авк фарм
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Славута, вул. Захисників України, 19-А
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, шосе Львівське, 55/2