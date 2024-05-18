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Альбендазол-Фармекс таблетки 400 мг блістер, №3 - Харків (562177) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
87,99
Економія: -15,49 грн
72,50 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 144
Всього: упаковка (1)
86,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 67-А
Всього: упаковка (3)
80,53
Економія: -2,38 грн
78,15 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Рибалка Маршала, 24/17
Всього: упаковка (1)
89,05
Економія: -16,55 грн
72,50 грн
В інших містах:
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Солоницівка, вул. Слобожанська, 14
Всього: упаковка (1)
89,05
Економія: -16,55 грн
72,50 грн
Аптеки україни
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Панянка, 65-Б
Всього: упаковка (2)
86,40 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Алмазна, 6/11
Всього: упаковка (2)
83,50
Економія: -11,00 грн
72,50 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Березинська, 19
Всього: упаковка (1)
85,10
Економія: -8,18 грн
76,92 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Миру, 63-А
Всього: упаковка (1)
81,74
Економія: -2,84 грн
78,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, шосе Донецьке, 122
Всього: упаковка (2)
86,31
Економія: -9,36 грн
76,95 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Временна, 2
Всього: упаковка (2)
85,27
Економія: -11,20 грн
74,07 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 4
Всього: упаковка (4)
81,74
Економія: -4,74 грн
77,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 34-Б
Всього: упаковка (1)
82,72
Економія: -5,77 грн
76,95 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (3)
80,92
Економія: -3,97 грн
76,95 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Центральна, 2/4
Всього: упаковка (6)
81,54
Економія: -7,33 грн
74,21 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
Всього: упаковка (2)
79,11
Економія: -3,11 грн
76,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Всього: упаковка (2)
87,57
Економія: -5,63 грн
81,94 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Архитектора Петрова Олега, 11-А
Всього: упаковка (1)
81,71
Економія: -4,76 грн
76,95 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (5)
82,37
Економія: -2,47 грн
79,90 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (23)
86,02
Економія: -5,02 грн
81,00 грн