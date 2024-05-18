Альбендазол-Фармекс таблетки 400 мг блістер, №3 - Харків (562177) Лікарський препарат - ціни
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Харків, пл. Конституції, 1
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 144
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Харків, вул. Рибалка Маршала, 24/17
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Солоницівка, вул. Слобожанська, 14
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Аптека бам
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Полтава, вул. Алмазна, 6/11
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Дніпро, вул. Березинська, 19
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Дніпро, вул. Пастера, 2
Аптека низьких цін
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Дніпро, вул. Центральна, 2/4
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
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Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
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Дніпро, вул. Каменська, 40