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Альбендазол-Фармекс таблетки 400 мг блістер, №3 - Дніпро (Дніпропетровськ) (562177) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 23 аптеках
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (23)
85,36
Економія: -4,36 грн
81,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (2)
88,47
Економія: -5,57 грн
82,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (5)
84,45
Економія: -6,81 грн
77,64 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Дніпро, пров. Парусний, 18-Л
Всього: упаковка (3)
79,76
Економія: -3,76 грн
76,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
Всього: упаковка (2)
80,87
Економія: -4,87 грн
76,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (3)
83,29
Економія: -5,64 грн
77,65 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Всього: упаковка (2)
89,45
Економія: -7,51 грн
81,94 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Дніпро, вул. Центральна, 2/4
Всього: упаковка (6)
79,68
Економія: -2,78 грн
76,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 123
Всього: упаковка (1)
86,47
Економія: -3,57 грн
82,90 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Дніпро, вул. Архитектора Петрова Олега, 11-А
Всього: упаковка (1)
82,08
Економія: -4,39 грн
77,69 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 4
Всього: упаковка (4)
80,21
Економія: -3,21 грн
77,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 34-Б
Всього: упаковка (1)
83,41
Економія: -5,77 грн
77,64 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Всього: упаковка (2)
80,03
Економія: -3,03 грн
77,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Миру, 63-А
Всього: упаковка (1)
81,82
Економія: -2,92 грн
78,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Дніпро, шосе Донецьке, 122
Всього: упаковка (2)
86,18
Економія: -8,55 грн
77,63 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Дніпро, просп. Героїв, 3
Всього: упаковка (4)
82,60
Економія: -2,70 грн
79,90 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Дніпро, вул. Березинська, 19
Всього: упаковка (1)
85,33
Економія: -7,69 грн
77,64 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Дніпро, бульв. Слави, 28
Всього: упаковка (1)
83,59
Економія: -4,59 грн
79,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Дніпро, просп. Героїв, 30-Д
Всього: упаковка (3)
84,69
Економія: -2,75 грн
81,94 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Дніпро, вул. Временна, 2
Всього: упаковка (2)
84,44
Економія: -4,91 грн
79,53 грн