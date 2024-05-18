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GERBER ORGANIC ОРГАНІЧНІ ПШЕНИЧНО-ВІВСЯНІ СНЕКИ З МОРКВОЮ І АПЕЛЬСИНОМ 35 г, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (693906) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 28 аптеках
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (3)
112,76
Економія: -14,96 грн
97,80 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Всього: упаковка (1)
111,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (1)
111,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (2)
114,19
Економія: -13,09 грн
101,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (2)
113,10
Економія: -10,63 грн
102,47 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (1)
105,48
Економія: -4,28 грн
101,20 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: упаковка (1)
112,05
Економія: -9,89 грн
102,16 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (1)
111,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пл. Старомостова, 1
Всього: упаковка (1)
111,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Дніпро, вул. Незалежності, 8
Всього: упаковка (2)
111,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1-Б
Всього: упаковка (2)
111,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1
Всього: упаковка (2)
111,00 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1-Л
Всього: упаковка (4)
111,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 113
Всього: упаковка (1)
111,04
Економія: -8,35 грн
102,69 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 10
Всього: упаковка (2)
111,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Дніпро, вул. Терещенківська, 22-А
Всього: упаковка (1)
112,79
Економія: -14,99 грн
97,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Всього: упаковка (2)
111,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, бульв. Платонова, 3-А
Всього: упаковка (4)
111,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Дніпро, просп. Героїв, 3
Всього: упаковка (1)
110,62
Економія: -4,84 грн
105,78 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Дніпро, вул. Березинська, 23-А
Всього: упаковка (2)
111,00 грн