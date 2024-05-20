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А-ДЕРМА ЕКЗОГЕМА КОНТРОЛ БАЛЬЗАМ 200 мл - Одеса (642297) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 39/4
Всього: упаковка (1)
771,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Одеса, вул. Космонавтів, 15
Всього: упаковка (1)
616,50 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Одеса, вул. Судобудівельна, 11
Всього: упаковка (1)
771,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Одеса, просп. Глушка Академіка, 22
Всього: упаковка (1)
771,00 грн
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Ладижин, вул. Кравчика Петра, 33
Всього: упаковка (1)
771,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (1)
770,65
Економія: -154,10 грн
616,55 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Вінниця, вул. Зодчих, 2
Всього: упаковка (1)
771,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
Всього: упаковка (1)
771,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Вінниця, просп. Юності, 20/73
Всього: упаковка (12)
775,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Юності, 18
Всього: упаковка (13)
775,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Вінниця, вул. Келецька, 121
Всього: упаковка (2)
770,65
Економія: -154,10 грн
616,55 грн
Елітфарм
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
723,00
Економія: -94,00 грн
629,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
710,00
Економія: -81,00 грн
629,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Біла Церква, вул. Курсова, 3-А
Всього: упаковка (1)
771,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 58-Г
Всього: упаковка (1)
771,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 2
Всього: упаковка (3)
775,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Дніпро, просп. Слобожанський, 89
Всього: упаковка (1)
789,00 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Чернівці, вул. Головна, 265-А
Всього: упаковка (2)
644,07
Економія: -8,10 грн
635,97 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Чернівці, просп. Незалежності, 127
Всього: упаковка (1)
616,50 грн
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Лісники, вул. Ватутіна, 170
Всього: упаковка (2)
770,65
Економія: -154,10 грн
616,55 грн