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БАНДАЖ НА КОЛІННИЙ СУГЛОБ 6002, еластичний розмір S, №1 - Одеса (567034) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
Всього: упаковка (1)
370,88 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Новодністровськ, м-н Молодіжний, 7
Всього: упаковка (1)
424,24
Економія: -1,80 грн
422,44 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кременчук, вул. Лікаря Бончука, 1-Б
Всього: упаковка (1)
317,97 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кременчук, просп. Лесі Українки, 49-Б
Всього: упаковка (1)
302,83 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 10
Всього: упаковка (1)
370,88 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Дніпро, просп. Героїв, 22
Всього: упаковка (1)
447,78 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Деражня, вул. Майдан Привокзальний, 1/1
Всього: упаковка (1)
447,50 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 13
Всього: упаковка (1)
428,31 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 34-Б
Всього: упаковка (1)
370,88 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 29
Всього: упаковка (1)
370,88 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернівці, вул. Руська, 255-Б
Всього: упаковка (1)
449,57 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернівці, вул. Головна, 31
Всього: упаковка (1)
449,41
Економія: -0,88 грн
448,53 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Соборна, 8
Всього: упаковка (1)
449,49
Економія: -7,72 грн
441,77 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Руденко Лариси, 6-А
Всього: упаковка (1)
447,12 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Березняківська, 36-Ж
Всього: упаковка (1)
428,31 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
Всього: упаковка (1)
389,37 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
389,37 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Петропавлівська Борщагівка, вул. Львівська, 1-А
Всього: упаковка (1)
389,42 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Миргород, вул. Гоголя, 72
Всього: упаковка (1)
389,37 грн
Сімейна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кути, пл. Шевченка Тараса, 8
Всього: упаковка (1)
448,94 грн