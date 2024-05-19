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БАНДАЖ НА КОЛІННИЙ СУГЛОБ 6002, еластичний розмір S, №1 - Львів (567034) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рогатин, вул. Чорновола В'ячеслава, 9
Всього: упаковка (1)
449,56 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Січових Стрільців, 10
Всього: упаковка (1)
446,08 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Самбір, пл. Ринок, 5
Всього: упаковка (1)
424,83
Економія: -4,44 грн
420,39 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Болехів, пл. Франка Івана, 4
Всього: упаковка (1)
427,28
Економія: -1,60 грн
425,68 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Калуш, вул. Хмельницького Богдана, 8
Всього: упаковка (1)
442,82
Економія: -2,01 грн
440,81 грн
Аптека
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Відчинено Цілодобово
Івано-Франківськ, вул. Ленкавського, 34
Всього: упаковка (1)
389,37 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Височана Семена, 18
Всього: упаковка (1)
408,84 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Мазепи, 28
Всього: упаковка (1)
444,53
Економія: -1,89 грн
442,64 грн
Зелена аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Надвірна, вул. Грушевського Михайла, 4-В
Всього: упаковка (1)
447,37
Економія: -5,02 грн
442,35 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Делятин, вул. 16-го Липня, 299
Всього: упаковка (2)
447,40 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чортків, вул. Бандери Степана, 11
Всього: упаковка (1)
449,36 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Коломия, просп. Грушевського Михайла, 61
Всього: упаковка (1)
442,28
Економія: -1,02 грн
441,26 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Поляниця, вул. Стаїще, 94-А
Всього: упаковка (5)
446,35
Економія: -0,83 грн
445,52 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Ужгород, вул. Капушанська, 21
Всього: упаковка (1)
389,37 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кути, пл. Шевченка Тараса, 8
Всього: упаковка (1)
446,53 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Костопіль, вул. Грушевського Михайла, 27/3
Всього: упаковка (1)
389,37 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Соборна, 8
Всього: упаковка (1)
449,10
Економія: -4,64 грн
444,46 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Головна, 31
Всього: упаковка (1)
444,40
Економія: -0,03 грн
444,37 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Руська, 255-Б
Всього: упаковка (1)
447,11 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Деражня, вул. Майдан Привокзальний, 1/1
Всього: упаковка (1)
446,73
Економія: -3,10 грн
443,63 грн