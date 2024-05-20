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БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ФІТОР" свічки 2,3 г з олією обліпихи, №10 - Одеса (115461) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 91 аптеці
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (1)
116,93 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
Всього: упаковка (1)
120,34 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (2)
131,18
Економія: -7,18 грн
124,00 грн
Колонтаївська
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
Всього: упаковка (2)
116,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (27)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
149,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (1)
126,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (27)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
149,90 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 12
Всього: упаковка (1)
119,61 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (1)
116,92 грн
Аптека ніжних цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (1)
134,60
Економія: -4,80 грн
129,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (27)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
149,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (27)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
149,90 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (27)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
149,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (27)
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
149,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Всього: упаковка (1)
117,76 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (2)
127,20 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
Всього: упаковка (1)
116,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (27)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
149,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (1)
155,77
Економія: -7,77 грн
148,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (1)
127,30 грн