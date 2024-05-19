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EASYSALT РЕГІДРАТАНТ РОЗЧИННИЙ саше, №10 - Київ (676233) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 23 аптеках
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (2)
125,93 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
Всього: упаковка (3)
100,00
Економія: -8,00 грн
92,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (1)
144,82 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 16
Всього: (6)
138,52 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 143/2
Всього: упаковка (1)
132,23 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Васильківська, 34
Всього: упаковка (1)
125,93 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Свободи, 2
Всього: упаковка (1)
166,30
Економія: -40,37 грн
125,93 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 60
Всього: упаковка (1)
166,30
Економія: -40,37 грн
125,93 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Всього: упаковка (3)
66,00
Економія: -1,98 грн
64,02 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 108/1
Всього: упаковка (4)
90,00
Економія: -4,50 грн
85,50 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гната Юри, 7
Всього: упаковка (1)
125,93 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Петрицького Анатолія, 15
Всього: упаковка (1)
119,01 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 6
Всього: упаковка (6)
100,00
Економія: -3,00 грн
97,00 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Єфремова Академіка, 3
Всього: саше (6)
144,90 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, шосе Столичне, 103
Всього: упаковка (3)
144,82 грн
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-Б
Всього: упаковка (1)
190,00 грн
Аптека для економних
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Відчинено Цілодобово
Київ, вул. Дорогожицька, 17
Всього: упаковка (2)
147,30 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Максимовича Михайла, 28-Б
Всього: (8)
154,40 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Миропільська, 11
Всього: упаковка (5)
147,30 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 54
Всього: (4)
116,40 грн