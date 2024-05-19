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Косметичні засобиДитяча косметикаHONEYWOOD ДИТЯЧИЙ ШАМПУНЬ З КАЛЕНДУЛОЙ І ПРИЧЕПОЮЦіни в аптеках

HONEYWOOD ДИТЯЧИЙ ШАМПУНЬ З КАЛЕНДУЛОЙ І ПРИЧЕПОЮ 250 мл - Львів (683064) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Чорновола В'ячеслава, 29
Всього: упаковка (1)
53,00
Економія: -3,18 грн
49,82 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Йорданська, 20
Всього: упаковка (1)
53,28
Економія: -4,00 грн
49,28 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Шевченка, 4
Всього: упаковка (1)
71,20 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом