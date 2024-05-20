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БАНДАЖ ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ ПІСЛЯОПЕРАЦІЇНИЙ 2022, розмір 5 сірий "Євро", еластичний, №1 - Одеса (476134) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 148
Всього: упаковка (2)
979,00
Економія: -340,20 грн
638,80 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 110
Всього: упаковка (1)
979,00
Економія: -340,20 грн
638,80 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Левітана, 101
Всього: упаковка (1)
845,70 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 33
Всього: упаковка (1)
833,00 грн
Аптека enter
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
Всього: упаковка (1)
833,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 54/2
Всього: упаковка (1)
833,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 118
Всього: упаковка (1)
845,70 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Цілодобово
Одеса, просп. Свободи, 88
Всього: упаковка (1)
833,00 грн
В інших містах:
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Южне, просп. Миру, 19-Е
Всього: упаковка (1)
845,70 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Бородіно, вул. Лісна, 9-А
Всього: упаковка (2)
845,70 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Миколаїв, просп. Миру, 2-Г
Всього: упаковка (1)
851,35 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Тарутине, вул. Центральна, 61-З
Всього: упаковка (1)
742,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Всього: упаковка (1)
939,47 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. 228-ї Стрілецької Дивізії, 26
Всього: упаковка (1)
946,72 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Любашівка, вул. Князя Володимира, 89
Всього: упаковка (1)
950,10 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Новий Буг, вул. Гагаріна Юрія, 7
Всього: упаковка (2)
901,00
Економія: -262,20 грн
638,80 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (1)
944,57 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Центральний, 37
Всього: упаковка (1)
979,00
Економія: -340,20 грн
638,80 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ладижин, вул. Кравчика Петра, 33
Всього: упаковка (1)
979,00
Економія: -340,20 грн
638,80 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Тульчин, вул. Леонтовича Миколи, 35
Всього: упаковка (2)
901,00
Економія: -262,20 грн
638,80 грн