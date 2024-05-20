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БАНДАЖ ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ ПІСЛЯОПЕРАЦІЇНИЙ 2022, розмір 5 сірий "Євро", еластичний, №1 - Львів (476134) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (2)
851,35 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
739,55 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 100-К
Всього: упаковка (1)
739,55 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Стрийська, 45
Всього: упаковка (1)
979,00
Економія: -340,20 грн
638,80 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Пасічна, 70
Всього: упаковка (1)
938,26 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:30
Львів, вул. Вашингтона, 8
Всього: упаковка (1)
851,35 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 69-А
Всього: упаковка (1)
719,50 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Тернопільська, 21-Е
Всього: упаковка (1)
719,50 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 360
Всього: упаковка (1)
735,30 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Городок, вул. Перемишльська, 14-Г
Всього: упаковка (1)
944,87 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Мостиська, пл. Ринок, 7
Всього: упаковка (1)
979,00
Економія: -340,20 грн
638,80 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Зелена, 25
Всього: упаковка (1)
901,00
Економія: -262,20 грн
638,80 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, просп. Чорновола В'ячеслава, 2/1
Всього: упаковка (1)
941,91 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
Всього: упаковка (1)
979,00
Економія: -340,20 грн
638,80 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Трускавець, вул. Данилишиних, 62
Всього: упаковка (1)
949,24 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Борислав, вул. Шевченка Тараса, 33
Всього: упаковка (1)
979,00
Економія: -340,20 грн
638,80 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Добромиль, пл. Ринок, 11
Всього: упаковка (1)
940,86 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
Всього: упаковка (1)
943,28 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Купчинського, 14-В
Всього: упаковка (1)
949,51 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Сверстюка Євгена, 1
Всього: упаковка (1)
944,02 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Грушевського Президента, 22-Б
Всього: упаковка (1)
944,36 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Соборності, 11-В
Всього: упаковка (1)
937,06 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ковель, вул. Незалежності, 94
Всього: упаковка (1)
938,21 грн