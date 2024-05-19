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FAMILY PLAST ПЛАСТИР БАКТЕРИЦИДНИЙ НА ТКАНИННІЙ ОСНОВІ 25 мм х 72 мм еластичний, №8 - Львів (503917) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Городоцька, 141/143
Всього: упаковка (2)
66,91 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Володимира Великого, 35-А
Всього: упаковка (4)
31,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Стрийська, 45-Ж
Всього: упаковка (4)
31,40 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Зелена, 147
Всього: упаковка (2)
80,29 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Пасічна, 84-А
Всього: упаковка (2)
66,91 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Червоної Калини, 109
Всього: упаковка (2)
66,91 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Яворів, пл. Ринок, 20/16
Всього: упаковка (2)
31,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Червоноград, вул. Бандери Степана, 2
Всього: упаковка (5)
31,40 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дрогобич, пл. Ринок, 27
Всього: упаковка (2)
66,91 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Стрий, вул. Незалежності, 16
Всього: упаковка (1)
31,40 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Стрий, вул. Торговиця, 1/10
Всього: упаковка (2)
66,91 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Стрий, вул. Колесси, 55/75
Всього: упаковка (3)
31,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Стебник, вул. Грушевського Михайла, 1
Всього: упаковка (9)
31,40 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Сокаль, вул. Тартаківська, 2
Всього: упаковка (2)
68,92 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Бережани, вул. Руська, 7
Всього: упаковка (2)
66,91 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Броди, вул. Золота, 24
Всього: упаковка (4)
66,91 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Калуш, просп. Лесі Українки, 1
Всього: упаковка (1)
31,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Нововолинськ, бульв. Шевченка Тараса, 11
Всього: упаковка (1)
31,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Нововолинськ, м-н 15-й, 19
Всього: упаковка (19)
31,40 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Почаїв, пл. Шевченко Тараса, 3-Г
Всього: упаковка (2)
66,91 грн