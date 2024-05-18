FAMILY PLAST ПЛАСТИР БАКТЕРИЦИДНИЙ НА ТКАНИННІЙ ОСНОВІ 25 мм х 72 мм еластичний, №8 - Харків (503917) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 8 аптеках
Економна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Харківських Дивізій, 14
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 17
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 50-Е
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Ювілейний, 94-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 88-Б
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 5
В інших містах:
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, бульв. Грицевця Сергія, 1-А
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дергачі, вул. Вокзальна, 70
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чугуїв, бульв. Комарова Космонавта, 3
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Печеніги, вул. Незалежності, 50-А
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Андріївка, вул. Центральна, 4
Мiська сiмейна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Красноград, м-н 3-й, 31
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Красноград, пл. Базарна, -
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Красноград, вул. Полтавська, 91
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Охтирка, вул. Шевченка, 3
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (7)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тростянець, вул. Миру, 2-Б
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Ізюм, вул. Хмельницька, 2/1
Економна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Машівка, вул. Незалежності, 123
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, просп. Миру, 30-А