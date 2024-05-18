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FAMILY PLAST ПЛАСТИР БАКТЕРИЦИДНИЙ НА ТКАНИННІЙ ОСНОВІ 25 мм х 72 мм еластичний, №8 - Дніпро (Дніпропетровськ) (503917) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 41 аптеці
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
Всього: упаковка (2)
69,40 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 99-А
Всього: упаковка (3)
66,91 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Дніпро, пров. Штурманський, 7
Всього: упаковка (1)
31,40 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 2-Б
Всього: упаковка (2)
66,91 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Дніпро, пров. Парусний, 16-Б
Всього: упаковка (2)
66,91 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (2)
66,91 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Незалежності, 17
Всього: упаковка (2)
66,91 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
Всього: упаковка (2)
66,91 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 72-А
Всього: упаковка (1)
66,91 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 60-Б
Всього: упаковка (2)
66,91 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 67
Всього: упаковка (2)
66,91 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Дніпро, просп. Науки, 112-Б
Всього: упаковка (2)
66,91 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 15
Всього: упаковка (2)
66,91 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Всього: упаковка (1)
73,60 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 119
Всього: упаковка (2)
66,91 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Всього: упаковка (1)
76,95 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Дніпро, шосе Запорізьке, 28-П
Всього: упаковка (1)
73,60 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Дніпро, вул. Ламана, 2
Всього: упаковка (2)
73,60 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 34-Б
Всього: упаковка (2)
66,91 грн
Мед-сервіс
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Зачинено
Дніпро, вул. Ламана, 4
Всього: упаковка (2)
76,95 грн