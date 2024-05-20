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FAMILY PLAST ПЛАСТИР БАКТЕРИЦИДНИЙ НА ТКАНИННІЙ ОСНОВІ 25 мм х 72 мм еластичний, №300 - Одеса (497691) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: 25 мм х 72 мм (237)
659,54 грн
Подорожник
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Богуслав, вул. Шевченка Тараса, 6
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
1133,50 грн
Ощад аптека
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Богуслав, вул. Ярослава Мудрого, 8-А
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
1133,50 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тараща, вул. Хмельницького Богдана, 46
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
1133,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тараща, вул. Хмельницького Богдана, 8
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
1133,50 грн
Подорожник
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Володарка, вул. Армійська, 4
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
1133,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Миронівка, вул. Перемоги, 10
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
1133,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рокитне, вул. Шкільна, 33-А
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
1133,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Таращанська, 191-А
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
1133,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Таращанська, 191-А
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
1133,50 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Таращанська, 155-А
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
1133,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, просп. Незалежності, 59
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
1133,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Сквира, вул. Соборна, 12
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
1133,50 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, просп. Незалежності, 57
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
1133,50 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, просп. Незалежності, 57
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
1133,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, просп. Незалежності, 53-Д
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
1133,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 1
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
1133,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Біла Церква, вул. Ярмаркова, 8-А
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
1133,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Ярмаркова, 8
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
1133,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Гоголя, 18
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
1133,50 грн