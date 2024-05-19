FAMILY PLAST ПЛАСТИР БАКТЕРИЦИДНИЙ НА ТКАНИННІЙ ОСНОВІ 4 см х 10 см, №1 - Львів (497681) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найденоВ інших містах:
Волиньфарм
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Всього: упаковка (9)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Стрий, вул. Успенська, 3-А
Волиньфарм
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Нововолинськ, просп. Перемоги, 1
Волиньфарм
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Нововолинськ, просп. Дружби, 10
Еко аптека
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Вовчинець, вул. Симоненка Василя, 33-А
Волиньфарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Володимир, вул. Князя Василька, 2
Рівнеліки
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Всього: упаковка (11)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Демидівка, вул. Миру, 44-Б
Волиньфарм
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Торчин, вул. Незалежності, 98
Волиньфарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Луцьк, бульв. Дружби Народів, 2
Волиньфарм
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Луцьк, вул. Ковельська, 47
Рівнеліки
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дубно, вул. Грушевського Михайла, 171-Б
Еко аптека
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Всього: упаковка (10)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, просп. Грушевського Президента, 19
Волиньфарм
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Всього: упаковка (13)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, вул. Кравчука, 38
Волиньфарм
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Всього: упаковка (8)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Відродження, 13
Волиньфарм
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Всього: упаковка (8)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Луцьк, вул. Конякіна, 12-Б
Волиньфарм
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Липини, вул. Теремнівська, 100
Волиньфарм
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Рожище, вул. Незалежності, 18
Волиньфарм
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Всього: упаковка (6)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Любомль, вул. Володимирська, 7-А
Еко аптека
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Чортків, вул. Залізнична, 23
Еко аптека
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Всього: упаковка (11)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Ковель, вул. Незалежності, 60
Волиньфарм
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Ковель, вул. Незалежності, 89