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FAMILY PLAST ПЛАСТИР БАКТЕРИЦИДНИЙ НА ТКАНИННІЙ ОСНОВІ 4 см х 10 см, №1 - Львів (497681) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Волиньфарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Стрий, вул. Успенська, 3-А
Всього: упаковка (9)
7,52 грн
Волиньфарм
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Нововолинськ, просп. Перемоги, 1
Всього: упаковка (2)
7,52 грн
Волиньфарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Нововолинськ, просп. Дружби, 10
Всього: упаковка (5)
7,52 грн
Еко аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Вовчинець, вул. Симоненка Василя, 33-А
Всього: упаковка (5)
7,52 грн
Волиньфарм
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Володимир, вул. Князя Василька, 2
Всього: упаковка (1)
7,52 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Демидівка, вул. Миру, 44-Б
Всього: упаковка (11)
7,52 грн
Волиньфарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Торчин, вул. Незалежності, 98
Всього: упаковка (5)
7,52 грн
Волиньфарм
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Луцьк, бульв. Дружби Народів, 2
Всього: упаковка (1)
7,52 грн
Волиньфарм
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Луцьк, вул. Ковельська, 47
Всього: упаковка (6)
7,52 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дубно, вул. Грушевського Михайла, 171-Б
Всього: упаковка (3)
5,42 грн
Еко аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, просп. Грушевського Президента, 19
Всього: упаковка (10)
7,52 грн
Волиньфарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, вул. Кравчука, 38
Всього: упаковка (13)
7,52 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Відродження, 13
Всього: упаковка (8)
7,52 грн
Волиньфарм
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Луцьк, вул. Конякіна, 12-Б
Всього: упаковка (8)
7,52 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Липини, вул. Теремнівська, 100
Всього: упаковка (3)
7,52 грн
Волиньфарм
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Рожище, вул. Незалежності, 18
Всього: упаковка (2)
7,52 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Любомль, вул. Володимирська, 7-А
Всього: упаковка (6)
7,52 грн
Еко аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Чортків, вул. Залізнична, 23
Всього: упаковка (3)
7,52 грн
Еко аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ковель, вул. Незалежності, 60
Всього: упаковка (11)
7,52 грн
Волиньфарм
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Ковель, вул. Незалежності, 89
Всього: упаковка (2)
7,52 грн