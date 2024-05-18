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FAMILY PLAST ПЛАСТИР БАКТЕРИЦИДНИЙ НА ТКАНИННІЙ ОСНОВІ 4 см х 10 см, №1 - Харків (497681) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Березне, вул. Чорновола В'ячеслава, 3/2
Всього: упаковка (1)
7,52 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Нетішин, просп. Незалежності, 9
Всього: упаковка (1)
7,52 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Сарни, вул. Європейська, 9/2
Всього: упаковка (4)
7,52 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Сарни, вул. Широка, 34
Всього: упаковка (1)
5,36 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Костопіль, вул. Руданського Степана, 2
Всього: упаковка (3)
7,52 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Дубровиця, вул. Миру, 3
Всього: упаковка (9)
7,52 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Здолбунів, вул. Хмельницького Богдана, 3
Всього: упаковка (9)
7,52 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Базарна, 8
Всього: упаковка (20)
7,52 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Антонівка, вул. Хмельницького Богдана, 12-А
Всього: упаковка (7)
7,52 грн
Рівнеліки
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Зачинено
Володимирець, вул. Соборна, 37-А
Всього: упаковка (3)
7,52 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дубно, вул. Грушевського Михайла, 171-Б
Всього: упаковка (3)
5,42 грн
Еко аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Чортків, вул. Залізнична, 23
Всього: упаковка (3)
7,52 грн
Волиньфарм
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Зачинено
Липини, вул. Теремнівська, 100
Всього: упаковка (3)
7,52 грн
Волиньфарм
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Зачинено
Луцьк, просп. Відродження, 13
Всього: упаковка (8)
7,52 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Луцьк, вул. Конякіна, 12-Б
Всього: упаковка (8)
7,52 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:15
Луцьк, вул. Кравчука, 38
Всього: упаковка (13)
7,52 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Демидівка, вул. Миру, 44-Б
Всього: упаковка (11)
7,52 грн
Еко аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Грушевського Президента, 19
Всього: упаковка (10)
7,52 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, бульв. Дружби Народів, 2
Всього: упаковка (5)
7,52 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Луцьк, вул. Ковельська, 47
Всього: упаковка (6)
7,52 грн