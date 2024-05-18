FAMILY PLAST ПЛАСТИР БАКТЕРИЦИДНИЙ НА ТКАНИННІЙ ОСНОВІ 4 см х 10 см, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (497681) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найденоВ інших містах:
Рівнеліки
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 15 хв
Нетішин, просп. Незалежності, 9
Рівнеліки
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 15 хв
Березне, вул. Чорновола В'ячеслава, 3/2
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється за 15 хв
Костопіль, вул. Руданського Степана, 2
Рівнеліки
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Всього: упаковка (9)
Зачинено Відчиняється за 15 хв
Здолбунів, вул. Хмельницького Богдана, 3
Рівнеліки
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Всього: упаковка (20)
Зачинено Відчиняється за 15 хв
Рівне, вул. Базарна, 8
Еко аптека
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється за 15 хв
Чортків, вул. Залізнична, 23
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється за 15 хв
Сарни, вул. Європейська, 9/2
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Всього: упаковка (1)
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Сарни, вул. Широка, 34
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Всього: упаковка (9)
Зачинено Відчиняється за 15 хв
Дубровиця, вул. Миру, 3
Рівнеліки
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Всього: упаковка (7)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Антонівка, вул. Хмельницького Богдана, 12-А
Рівнеліки
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється за 15 хв
Дубно, вул. Грушевського Михайла, 171-Б
Рівнеліки
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Всього: упаковка (3)
Зачинено
Володимирець, вул. Соборна, 37-А
Рівнеліки
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Всього: упаковка (11)
Зачинено Відчиняється за 15 хв
Демидівка, вул. Миру, 44-Б
Волиньфарм
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Липини, вул. Теремнівська, 100
Волиньфарм
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Всього: упаковка (8)
Зачинено Відчиняється за 15 хв
Луцьк, просп. Відродження, 13
Волиньфарм
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Всього: упаковка (13)
Зачинено Відчиняється за 30 хв
Луцьк, вул. Кравчука, 38
Волиньфарм
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Всього: упаковка (8)
Зачинено Відчиняється за 15 хв
Луцьк, вул. Конякіна, 12-Б
Еко аптека
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Всього: упаковка (10)
Зачинено Відчиняється за 15 хв
Луцьк, просп. Грушевського Президента, 19
Волиньфарм
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється за 15 хв
Луцьк, бульв. Дружби Народів, 2
Волиньфарм
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Всього: упаковка (6)
Зачинено Відчиняється за 15 хв
Луцьк, вул. Ковельська, 47