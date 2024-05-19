FAMILY PLAST ПЛАСТИР БАКТЕРИЦИДНИЙ НА ТКАНИННІЙ ОСНОВІ 6 см х 10 см, №1 - Київ (497680) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 22 аптеках
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Всього: упаковка (3)
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Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
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Всього: упаковка (44)
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Київ, перех. Костянтинівська / Фролівська, 1/2
Свк фарм
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Всього: упаковка (20)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 81
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Всього: упаковка (2)
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Київ, просп. Лобановського, 2
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Київ, просп. Повітряний Сил, 47
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Київ, перех. Теліги Олени / Щусєва, 19/2
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Київ, просп. Івасюка Володимира, 27
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Київ, вул. Лук'яненка Левка, 14
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Київ, вул. Васильківська, 55
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Київ, вул. Рейгана Рональда, 8
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Київ, вул. Щербаківського Данила, 32/38
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Київ, просп. Свободи, 2
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Київ, вул. Щербаківського Данила, 60
Аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ревуцького, 15
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гната Юри, 7-А
Свк фарм
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Всього: упаковка (19)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 6
Фармація
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Всього: упаковка (20)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Дяченка, 10
Альго-фарм
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Всього: упаковка (10)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Йорданська, 1
Альго-фарм
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Сім'ї Ідзиковських, 2