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FAMILY PLAST ПЛАСТИР БАКТЕРИЦИДНИЙ НА ТКАНИННІЙ ОСНОВІ 6 см х 10 см, №1 - Харків (497680) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Троїцька, 21
Всього: упаковка (3)
11,12
Економія: -3,00 грн
8,12 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Павлоград, вул. Соборна, 93/2
Всього: упаковка (1)
4,90 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Олександрія, вул. Усика Григорія, 47
Всього: упаковка (11)
10,50
Економія: -2,38 грн
8,12 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Дяченка, 10
Всього: упаковка (20)
11,40
Економія: -3,60 грн
7,80 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 6
Всього: упаковка (19)
8,00 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ревуцького, 15
Всього: упаковка (2)
9,22
Економія: -1,04 грн
8,18 грн
Фармація
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Зачинено
Київ, вул. Рейгана Рональда, 8
Всього: упаковка (17)
11,40
Економія: -3,25 грн
8,15 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 81
Всього: упаковка (5)
10,07
Економія: -1,27 грн
8,80 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, перех. Костянтинівська / Фролівська, 1/2
Всього: упаковка (44)
11,40
Економія: -3,60 грн
7,80 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (3)
11,90
Економія: -3,60 грн
8,30 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 27
Всього: упаковка (7)
11,90
Економія: -3,75 грн
8,15 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
Всього: упаковка (20)
9,00 грн
Фармація
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Зачинено
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 14
Всього: упаковка (7)
12,10
Економія: -3,80 грн
8,30 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Васильківська, 55
Всього: упаковка (20)
12,90
Економія: -4,10 грн
8,80 грн
Фармація
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Зачинено
Київ, просп. Лобановського, 2
Всього: упаковка (2)
12,10
Економія: -3,80 грн
8,30 грн
Фармація
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Зачинено
Київ, просп. Повітряний Сил, 47
Всього: упаковка (18)
11,90
Економія: -1,87 грн
10,03 грн
Фармація
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Зачинено
Київ, перех. Теліги Олени / Щусєва, 19/2
Всього: упаковка (3)
12,10
Економія: -3,80 грн
8,30 грн
Фармація
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Зачинено
Київ, просп. Свободи, 2
Всього: упаковка (7)
11,40
Економія: -3,60 грн
7,80 грн
Фармація
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Зачинено
Київ, вул. Щербаківського Данила, 32/38
Всього: упаковка (10)
12,10
Економія: -3,80 грн
8,30 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 60
Всього: упаковка (10)
12,10
Економія: -3,80 грн
8,30 грн