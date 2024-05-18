FAMILY PLAST ПЛАСТИР БАКТЕРИЦИДНИЙ НА ТКАНИННІЙ ОСНОВІ 6 см х 10 см, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (497680) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найденоВ інших містах:
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Павлоград, вул. Соборна, 93/2
Подорожник
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Всього: упаковка (11)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Олександрія, вул. Усика Григорія, 47
Подорожник
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється за 16 хв
Суми, вул. Троїцька, 21
Фармація
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Всього: упаковка (20)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Дяченка, 10
Свк фарм
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Всього: упаковка (19)
Зачинено Відчиняється за 16 хв
Київ, вул. Братства тарасівців, 6
Аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 16 хв
Київ, вул. Ревуцького, 15
Фармація
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Всього: упаковка (17)
Зачинено
Київ, вул. Рейгана Рональда, 8
Фармація
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Всього: упаковка (20)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Васильківська, 55
Аптека нц
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється за 16 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 81
Фармація
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється за 16 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Фармація
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Всього: упаковка (44)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, перех. Костянтинівська / Фролівська, 1/2
Свк фарм
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Всього: упаковка (20)
Зачинено Відчиняється за 16 хв
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
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Всього: упаковка (2)
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Київ, просп. Лобановського, 2
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Всього: упаковка (18)
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Київ, просп. Повітряний Сил, 47
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Всього: упаковка (7)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 27
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Всього: упаковка (7)
Зачинено
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 14
Фармація
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Всього: упаковка (3)
Зачинено
Київ, перех. Теліги Олени / Щусєва, 19/2
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Всього: упаковка (4)
Зачинено
Київ, вул. Гната Юри, 7-А
Фармація
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Всього: упаковка (10)
Зачинено
Київ, вул. Щербаківського Данила, 32/38
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Всього: упаковка (10)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 60