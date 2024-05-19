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FAMILY PLAST ПЛАСТИР БАКТЕРИЦИДНИЙ НА НЕТКАНІЙ ОСНОВІ 25 мм х 72 мм еластичний, №8 - Львів (503934) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Червоної Калини, 42
Всього: упаковка (3)
33,70 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Новояворівськ, вул. Бандери Степана, 10
Всього: упаковка (3)
33,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Стрий, вул. Незалежності, 16
Всього: упаковка (3)
33,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Самбір, вул. Лемківська, 28/1
Всього: упаковка (5)
33,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Нововолинськ, м-н 15-й, 19
Всього: упаковка (10)
33,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Почаїв, вул. Шевченка Тараса, 15-Б
Всього: упаковка (3)
33,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Коновальця, 147
Всього: упаковка (1)
33,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Лучаківського, 14
Всього: упаковка (2)
33,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Шептицького, 15
Всього: упаковка (5)
33,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, просп. Злуки, 4
Всього: упаковка (6)
33,70 грн
Аптека твоєї родини
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, просп. Злуки, 45-Б
Всього: упаковка (1)
33,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Тарнавського Мирона Генерала, 32
Всього: упаковка (1)
33,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Збараж, вул. Січових Стрільців, 1-Г
Всього: упаковка (1)
33,70 грн
Аптека твоєї родини
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Теребовля, вул. Князя Василька, 90
Всього: упаковка (3)
33,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дубно, вул. Галицького Данила, 10
Всього: упаковка (2)
33,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дубно, вул. Сурмичі, 72-А
Всього: упаковка (5)
33,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, просп. Соборності, 11-А
Всього: упаковка (6)
33,70 грн
Аптека твоєї родини
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чортків, вул. Бандери Степана, 54-А
Всього: упаковка (11)
33,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Коломия, бульв. Лесі Українки, 1
Всього: упаковка (1)
33,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Здолбунів, вул. Шкільна, 27
Всього: упаковка (1)
33,70 грн