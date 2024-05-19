Всі аптеки України
Медичні виробиПерев'язочні засобиПластирпластирі бактерицидніFAMILY PLAST ПЛАСТИР БАКТЕРИЦИДНИЙ НА НЕТКАНІЙ ОСНОВІЦіни в аптеках

FAMILY PLAST ПЛАСТИР БАКТЕРИЦИДНИЙ НА НЕТКАНІЙ ОСНОВІ 25 мм х 72 мм еластичний, №8 - Київ (503934) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 42 аптеках
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 3
Всього: упаковка (7)
33,70 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Повітряних Сил / Шовкуненка, 21/2
Всього: упаковка (1)
33,70 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 8-А
Всього: упаковка (12)
33,70 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Чоколівський, 16
Всього: упаковка (2)
33,70 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Шамо Ігоря, 19
Всього: упаковка (5)
33,70 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Йорданська, 17-А
Всього: упаковка (2)
33,70 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Теліги Олени, 13/14
Всього: упаковка (18)
33,70 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Воскресенський, 14
Всього: упаковка (2)
33,70 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Миколайчука Івана, 4
Всього: упаковка (1)
33,70 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Миколайчука Івана, 8
Всього: упаковка (9)
33,70 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 2-Д
Всього: упаковка (3)
33,70 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Чорних Запорожців, 21
Всього: упаковка (4)
33,70 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Вінстона Черчилля, 14
Всього: упаковка (4)
33,70 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дашкевича Остафія, 15
Всього: упаковка (2)
33,70 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 6-А
Всього: упаковка (1)
33,70 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 11-А
Всього: упаковка (1)
33,70 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Миру, 2/3
Всього: упаковка (2)
33,70 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Відрадний, 24/93
Всього: упаковка (3)
33,70 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
Всього: упаковка (1)
33,70 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мукачівська, 5-А
Всього: упаковка (4)
33,70 грн