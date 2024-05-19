FAMILY PLAST ПЛАСТИР БАКТЕРИЦИДНИЙ НА НЕТКАНІЙ ОСНОВІ 6 см х 10 см, №1 - Львів (497640) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найденоВ інших містах:
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Соснівка, вул. Галицька, 5
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Всього: упаковка (10)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Золочів, вул. Пушкіна, 1
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Стрий, вул. Шевченка Тараса, 103
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Всього: упаковка (9)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Самбір, вул. Шпитальна, 12-Г
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Борислав, вул. Шевченка Тараса, 12
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Броди, вул. Золота, 13
Волиньфарм
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Іваничі, вул. Грушевського, 25
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Нововолинськ, просп. Перемоги, 1
Волиньфарм
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Всього: упаковка (8)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Нововолинськ, просп. Дружби, 10
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Нововолинськ, вул. Шахтарська, 1
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Нововолинськ, м-н 5-й, 9
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Локачі, вул. Героїв Майдану, 25
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Локачі, вул. Степова, 8-А
Волиньфарм
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Відчинено Цілодобово
Локачі, вул. Франка Івана, 19
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Вовчинець, вул. Симоненка Василя, 33-А
Волиньфарм
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Всього: упаковка (22)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Володимир, вул. Луцька, 2
Волиньфарм
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Всього: упаковка (9)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Володимир, вул. Князя Василька, 1-А
Рівнеліки
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Демидівка, вул. Миру, 44-Б
Рівне-медфарм
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Демидівка, вул. Миру, 26
Волиньфарм
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Всього: упаковка (13)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Торчин, вул. Незалежності, 78