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FAMILY PLAST ПЛАСТИР БАКТЕРИЦИДНИЙ НА НЕТКАНІЙ ОСНОВІ 6 см х 10 см, №1 - Київ (497640) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 52 аптеках
Рецепти здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Іллінська, 10
Всього: упаковка (6)
13,60 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 48-А
Всього: упаковка (6)
12,10 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Київ, вул. Саксаганського, 101
Всього: упаковка (4)
11,80 грн
Рецепти здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Пестеля, 7
Всього: упаковка (6)
12,00 грн
Рецепти здоров'я
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Відчинено Цілодобово
Київ, вул. Предславинська, 9
Всього: упаковка (5)
13,10 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Мокра, 20-А
Всього: упаковка (5)
13,60 грн
Рецепти здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Головка Андрія, 4
Всього: упаковка (15)
12,00 грн
Рецепти здоров'я
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Відчинено Цілодобово
Київ, вул. Бойчука Михайла, 19
Всього: упаковка (6)
13,80 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, перех. Єреванська / Джохара Дудаєва, 9/2
Всього: упаковка (10)
13,60 грн
Аптека для економних
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Йорданська, 7-В
Всього: упаковка (6)
13,40 грн
Аптека для економних
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 38
Всього: упаковка (7)
13,60 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Каховська, 60
Всього: упаковка (4)
13,60 грн
Рецепти здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ентузіастів, 37
Всього: упаковка (3)
13,60 грн
Рецепти здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Йорданська, 26
Всього: упаковка (6)
13,60 грн
Аптека для економних
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 56
Всього: упаковка (4)
11,40 грн
Галафарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 6-В
Всього: упаковка (4)
10,20 грн
Аптека для економних
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Відчинено Цілодобово
Київ, вул. Дорогожицька, 17
Всього: упаковка (5)
10,70 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 16
Всього: упаковка (6)
14,00 грн
Будемо здорові разом
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Тичини Павла, 26-Д
Всього: упаковка (7)
11,20 грн
Аптека для економних
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гетьмана Павла Полуботка, 26/9
Всього: упаковка (10)
13,60 грн