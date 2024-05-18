FAMILY PLAST ПЛАСТИР БАКТЕРИЦИДНИЙ НА НЕТКАНІЙ ОСНОВІ 6 см х 10 см, №1 - Харків (497640) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найденоВ інших містах:
Гала аптека
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чигирин, вул. Хмельницького Богдана, 75
Медіт-м
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Всього: упаковка (5)
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Золотоноша, вул. Захистників України, 1-А
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Черкаси, вул. Героїв Дніпра, 6
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Черкаси, бульв. Шевченка, 398
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Черкаси, бульв. Шевченка, 335
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Черкаси, вул. Чорновола В'ячеслава, 1
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Черкаси, бульв. Шевченка, 325
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Черкаси, вул. Чехова, 108
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Черкаси, бульв. Шевченка, 205
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Черкаси, вул. Самійла Кішки, 189
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Черкаси, вул. Дахнівська, 32
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Черкаси, вул. Дахнівська, 32
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Черкаси, вул. Теліги Олени, 1
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Сміла, вул. Телеграфна, 9-Б
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Всього: упаковка (9)
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Сміла, вул. Кармелюка, 74-Б
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Канів, вул. Енергетиків, 2-Б
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Всіхсвятська, 2