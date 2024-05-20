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FAMILY PLAST ПЛАСТИР БАКТЕРИЦИДНИЙ НА ПОЛІМЕРНІЙ ОСНОВІ 19 мм х 72 мм — 25 мм х 72 мм набір дитячий, №20 - Одеса (414820) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (1)
41,40 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (6)
41,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 42
Всього: упаковка (4)
41,40 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 11-А
Всього: упаковка (12)
41,40 грн
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Одеса, просп. Добровольського, 109-А
Всього: упаковка (4)
41,40 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 128
Всього: упаковка (16)
41,40 грн
В інших містах:
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Великодолинське, вул. Чорноморська, 2
Всього: упаковка (4)
41,40 грн
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Очаків, вул. Торгова, 30
Всього: упаковка (11)
41,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
Всього: упаковка (1)
41,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Океанівська, 39-А
Всього: упаковка (13)
41,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Потьомкінська, 44-А
Всього: упаковка (11)
41,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нова Одеса, вул. Центральна, 225
Всього: упаковка (10)
41,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вознесенськ, вул. Героїв України, 16/101
Всього: упаковка (2)
41,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вилкове, вул. Різдвяна, 16
Всього: упаковка (9)
41,40 грн
Аптека твоєї родини
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Херсон, вул. Покришева, 18
Всього: упаковка (9)
41,40 грн
Аптека твоєї родини
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Херсон, вул. Університетська, 161
Всього: упаковка (1)
41,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 12
Всього: упаковка (1)
41,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Новоукраїнка, вул. Соборна, 52-А
Всього: упаковка (16)
41,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Долинська, вул. Нова, 88/106
Всього: упаковка (2)
41,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Кропивницький, вул. Академіка Тамма, 3/163
Всього: упаковка (10)
41,40 грн