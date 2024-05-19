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FAMILY PLAST ПЛАСТИР БАКТЕРИЦИДНИЙ НА ПОЛІМЕРНІЙ ОСНОВІ 19 мм х 72 мм — 25 мм х 72 мм набір дитячий, №20 - Львів (414820) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Червоної Калини, 92
Всього: упаковка (3)
41,40 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Стебник, вул. Грушевського Михайла, 1
Всього: упаковка (1)
41,40 грн
Аптека твоєї родини
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бурштин, вул. Калуська, 10
Всього: упаковка (7)
41,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дубно, вул. Галицького Данила, 10
Всього: упаковка (5)
41,40 грн
Аптека твоєї родини
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Підволочиськ, вул. Галицького, 112-А
Всього: упаковка (1)
41,40 грн
Аптека твоєї родини
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чортків, вул. Бандери Степана, 54-А
Всього: упаковка (3)
41,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чортків, вул. Шевченка Тараса, 64/2
Всього: упаковка (2)
41,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Здолбунів, вул. Шкільна, 27
Всього: упаковка (14)
41,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вараш, м-н Вараш, 6
Всього: упаковка (5)
41,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Соборна, 16
Всього: упаковка (5)
41,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Шепетівка, вул. Соборності, 9
Всього: упаковка (1)
41,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернівці, вул. Головна, 203
Всього: упаковка (2)
41,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Старокостянтинів, вул. Острозького, 13/8
Всього: упаковка (3)
41,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дунаївці, вул. Шевченка Тараса, 109/2
Всього: упаковка (9)
41,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Глибока, вул. Базарна, 12
Всього: упаковка (1)
41,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Звягель, пл. Лесі Українки, 15
Всього: упаковка (1)
41,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Могилів-Подільський, вул. Стависька, 65
Всього: упаковка (1)
41,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
Всього: упаковка (1)
41,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
Всього: упаковка (6)
41,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Небесної Сотні, 12
Всього: упаковка (7)
41,40 грн