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FAMILY PLAST ПЛАСТИР БАКТЕРИЦИДНИЙ НА ПОЛІМЕРНІЙ ОСНОВІ 19 мм х 72 мм — 25 мм х 72 мм набір дитячий, №20 - Київ (414820) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 33 аптеках
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Брюллова, 1-А
Всього: упаковка (1)
41,40 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Татарська, 38-А
Всього: упаковка (3)
41,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Карела Чапека, 4
Всього: упаковка (6)
41,40 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Всього: упаковка (2)
41,40 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Теліги Олени, 13/14
Всього: упаковка (4)
41,40 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 12
Всього: упаковка (28)
41,40 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Вінстона Черчилля, 14
Всього: упаковка (1)
41,40 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дашкевича Остафія, 15
Всього: упаковка (3)
41,40 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
Всього: упаковка (16)
41,40 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15-А
Всього: упаковка (2)
41,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гайдай Зої, 6
Всього: упаковка (1)
41,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мукачівська, 5-А
Всього: упаковка (1)
41,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Вишгородська, 33
Всього: упаковка (2)
41,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 41
Всього: упаковка (2)
41,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 49
Всього: упаковка (20)
41,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 31-А
Всього: упаковка (24)
41,40 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гродненська, 1/35
Всього: упаковка (34)
41,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (6)
41,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ялтинська, 6
Всього: упаковка (22)
41,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лятошинського, 18
Всього: упаковка (8)
41,40 грн