FAMILY PLAST ПЛАСТИР БАКТЕРИЦИДНИЙ НА ПОЛІМЕРНІЙ ОСНОВІ 19 мм х 72 мм — 25 мм х 72 мм набір дитячий, №20 - Харків (414820) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 3 аптеках
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Харків, просп. Гагаріна, 84
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Харків, вул. Отакара Яроша, 21
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Харків, просп. Людвіга Свободи, 31
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Пісочин, вул. Квартальна, 14
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Слобожанське, вул. Дружби, 1
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Охтирка, пров. Харківський, 3
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Охтирка, пл. Успенська, 3
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Перещепине, вул. Шевченка Тараса, 25
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Полтава, вул. Чураївни, 3/2
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Полтава, вул. Мазепи Івана, 49
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Суми, просп. Свободи, 32
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Суми, вул. Скоропадського Павла Гетьмана, 26
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Суми, просп. Перемоги, 105-Б
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Суми, просп. Перемоги, 105