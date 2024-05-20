FAMILY PLAST ПЛАСТИР БАКТЕРИЦИДНИЙ НА ТКАНИННІЙ ОСНОВІ 25 мм х 72 мм, №300 - Запоріжжя (414787) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 3 аптеках
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Всього: 25 мм х 72 мм (299)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 68
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Всього: 25 мм х 72 мм (7)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 6
В інших містах:
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Всього: 25 мм х 72 мм (290)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
Аптека оптових цін
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Всього: 25 мм х 72 мм (182)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 20
Аптека твоєї родини
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Всього: 25 мм х 72 мм (150)
Відчинено Зачиняється о 18:45
Нікополь, просп. Трубників, 85
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Столєтова, 1
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Всього: 25 мм х 72 мм (295)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Штурманський, 7
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Покровське, вул. Центральна, 18-А
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Всього: 25 мм х 72 мм (290)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Вільногірськ, бульв. Миру, 10
Аптека твоєї родини
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Всього: 25 мм х 72 мм (215)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Вільногірськ, вул. Захисників України, 13
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 47
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Всього: 25 мм х 72 мм (175)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, м-н 4-й Зарічний, 11
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Всього: 25 мм х 72 мм (175)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 21
Аптека 9-1-1
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Всього: 25 мм х 72 мм (234)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Вечірньокутська, 54-В
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Всього: 25 мм х 72 мм (191)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Космонавтів, 27
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Оцеркевича Віктора, 3
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Всього: 25 мм х 72 мм (276)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Костенка, 8
Бажаємо здоров'я
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Всього: 25 мм х 72 мм (6)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 54
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Онуфріївка, вул. Центральна, 23
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Олександрія, просп. Соборний, 111