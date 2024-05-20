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FAMILY PLAST ПЛАСТИР БАКТЕРИЦИДНИЙ НА ТКАНИННІЙ ОСНОВІ 25 мм х 72 мм, №300 - Одеса (414787) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 15 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Всього: 25 мм х 72 мм (290)
227,13 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: 25 мм х 72 мм (137)
200,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, бульв. Італійський, 11
Всього: 25 мм х 72 мм (3)
240,80 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 22-А
Всього: 25 мм х 72 мм (4)
200,70 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 17
Всього: 25 мм х 72 мм (141)
200,70 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тіниста, 9/11
Всього: упаковка (1)
240,80 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 10
Всього: 25 мм х 72 мм (55)
240,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Миколаївська, 301
Всього: упаковка (1)
227,13 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 82
Всього: 25 мм х 72 мм (282)
240,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Одеса, просп. Добровольського, 109-А
Всього: упаковка (1)
240,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Кримська, 71
Всього: 25 мм х 72 мм (63)
240,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 57
Всього: 25 мм х 72 мм (169)
240,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 114/5
Всього: 25 мм х 72 мм (190)
240,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 30/1
Всього: 25 мм х 72 мм (280)
240,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 128
Всього: 25 мм х 72 мм (280)
240,80 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, вул. Данченка, 2/53-Н
Всього: упаковка (1)
240,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, вул. Данченка, 21/80-Н
Всього: упаковка (1)
240,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Овідіополь, вул. Вертелецького, 20-Б
Всього: 25 мм х 72 мм (20)
240,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Велика Морська, 21
Всього: 25 мм х 72 мм (58)
227,13 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Потьомкінська, 44-А
Всього: упаковка (1)
227,13 грн