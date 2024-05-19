FAMILY PLAST ПЛАСТИР БАКТЕРИЦИДНИЙ НА ТКАНИННІЙ ОСНОВІ 25 мм х 72 мм, №300 - Київ (414787) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 71 аптеці
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Всього: 25 мм х 72 мм (188)
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Київ, вул. Велика Васильківська, 44
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Всього: упаковка (1)
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Київ, вул. Верхній Вал, 22
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Всього: 25 мм х 72 мм (290)
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Київ, вул. Омельяновича-Павленка Михайла, 7
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Всього: 25 мм х 72 мм (259)
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Київ, вул. Золотоустівська, 44/22
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Всього: 25 мм х 72 мм (219)
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Київ, вул. Брюллова, 1-А
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Всього: 25 мм х 72 мм (105)
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Київ, вул. Карела Чапека, 4
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Всього: 25 мм х 72 мм (180)
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Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 22/21
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Всього: 25 мм х 72 мм (111)
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Київ, вул. Солом'янська, 33
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Всього: упаковка (1)
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Київ, вул. Велика Васильківська, 145/1
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Всього: упаковка (1)
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Київ, перех. Єреванська / Джохара Дудаєва, 9/2
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Всього: 25 мм х 72 мм (260)
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Київ, вул. Йорданська, 6
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Всього: 25 мм х 72 мм (234)
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Київ, вул. Митрополита Андрія Шептицького, 24
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Всього: упаковка (1)
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Київ, вул. Архипенка Олександра, 4
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Всього: 25 мм х 72 мм (275)
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Київ, просп. Науки, 4
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Всього: 25 мм х 72 мм (285)
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Київ, просп. Івасюка Володимира, 8
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Всього: 25 мм х 72 мм (250)
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Київ, вул. Кирилівська, 109-В/1
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Всього: 25 мм х 72 мм (107)
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Київ, перех. Тихого Олекси / Гетьмана Вадима, 40/16
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Всього: 25 мм х 72 мм (236)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Оболонська, 4-А
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Всього: 25 мм х 72 мм (179)
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Київ, вул. Миколайчука Івана, 4
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Всього: 25 мм х 72 мм (244)
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Київ, вул. Голего Миколи, 5