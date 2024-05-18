FAMILY PLAST ПЛАСТИР БАКТЕРИЦИДНИЙ НА ТКАНИННІЙ ОСНОВІ 25 мм х 72 мм, №300 - Харків (414787) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 4 аптеках
Аптека оптових цін
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Всього: 25 мм х 72 мм (79)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Зубенка Владислава, 25-А
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Всього: 25 мм х 72 мм (212)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Харківських Дивізій, 14
Аптека низькі ціни №1
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Всього: 25 мм х 72 мм (296)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Рибалка Маршала, 24/17
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Роднікова (Московський), 9-А
Аптека 9-1-1
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Всього: 25 мм х 72 мм (249)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Буди, вул. Залізнична, 18
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Золочів, вул. Мудрого Ярослава, 20
Аптека 9-1-1
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Всього: 25 мм х 72 мм (262)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Валки, просп. Героїв Чорнобиля, 3
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Первомайський, м-н 1/2, 46
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Карлівка, вул. Полтавський Шлях, 42/2
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Всього: упаковка (1), 25 мм х 72 мм (93)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Суми, вул. Охтирська, 18
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Лебедин, вул. Шевченка Тараса, 2-В
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Всього: 25 мм х 72 мм (265)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Харківська, 12
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Всього: 25 мм х 72 мм (60)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Суми, вул. Британська, 1
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Всього: 25 мм х 72 мм (290)
Зачинено Відчиняється о 08:30
Суми, вул. Британська, 39
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Суми, вул. Ковпака, 59/4
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Всього: 25 мм х 72 мм (269)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Решетилівка, вул. Шевченка Тараса, 3
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Столєтова, 1
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Всього: 25 мм х 72 мм (136)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Миргород, вул. Гоголя, 64
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Всього: 25 мм х 72 мм (63)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Козельщина, вул. Остроградського, 67
Бажаємо здоров'я
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Всього: 25 мм х 72 мм (295)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Штурманський, 7