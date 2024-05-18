Всі аптеки України
Медичні виробиПерев'язочні засобиПластирпластирі бактерицидніFAMILY PLAST ПЛАСТИР БАКТЕРИЦИДНИЙ НА ТКАНИННІЙ ОСНОВІЦіни в аптеках

FAMILY PLAST ПЛАСТИР БАКТЕРИЦИДНИЙ НА ТКАНИННІЙ ОСНОВІ 25 мм х 72 мм, №300 - Харків (414787) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Зубенка Владислава, 25-А
Всього: 25 мм х 72 мм (79)
630,00 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Харківських Дивізій, 14
Всього: 25 мм х 72 мм (212)
240,80 грн
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Рибалка Маршала, 24/17
Всього: 25 мм х 72 мм (296)
624,00 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Роднікова (Московський), 9-А
Всього: упаковка (1)
227,13 грн
В інших містах:
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Буди, вул. Залізнична, 18
Всього: 25 мм х 72 мм (249)
624,00 грн
Аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Золочів, вул. Мудрого Ярослава, 20
Всього: упаковка (1)
624,00 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Валки, просп. Героїв Чорнобиля, 3
Всього: 25 мм х 72 мм (262)
627,00 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Первомайський, м-н 1/2, 46
Всього: упаковка (1)
227,13 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Карлівка, вул. Полтавський Шлях, 42/2
Всього: упаковка (1)
240,80 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Суми, вул. Охтирська, 18
Всього: упаковка (1), 25 мм х 72 мм (93)
189,27 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Лебедин, вул. Шевченка Тараса, 2-В
Всього: упаковка (1)
240,80 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Харківська, 12
Всього: 25 мм х 72 мм (265)
240,80 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Суми, вул. Британська, 1
Всього: 25 мм х 72 мм (60)
189,27 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:30
Суми, вул. Британська, 39
Всього: 25 мм х 72 мм (290)
240,80 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Суми, вул. Ковпака, 59/4
Всього: упаковка (1)
240,80 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Решетилівка, вул. Шевченка Тараса, 3
Всього: 25 мм х 72 мм (269)
240,80 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Столєтова, 1
Всього: упаковка (1)
240,80 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Миргород, вул. Гоголя, 64
Всього: 25 мм х 72 мм (136)
200,70 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Козельщина, вул. Остроградського, 67
Всього: 25 мм х 72 мм (63)
240,80 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Штурманський, 7
Всього: 25 мм х 72 мм (295)
189,27 грн