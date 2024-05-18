FAMILY PLAST ПЛАСТИР БАКТЕРИЦИДНИЙ НА ТКАНИННІЙ ОСНОВІ 25 мм х 72 мм, №300 - Дніпро (Дніпропетровськ) (414787) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 2 аптеках
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Всього: 25 мм х 72 мм (295)
Зачинено Відчиняється за 16 хв
Дніпро, пров. Штурманський, 7
В інших містах:
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Столєтова, 1
Аптека твоєї родини
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Всього: 25 мм х 72 мм (215)
Зачинено Відчиняється за 16 хв
Вільногірськ, вул. Захисників України, 13
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Всього: 25 мм х 72 мм (290)
Зачинено Відчиняється за 16 хв
Вільногірськ, бульв. Миру, 10
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Всього: 25 мм х 72 мм (299)
Зачинено Відчиняється за 16 хв
Запоріжжя, вул. Чарівна, 68
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Всього: 25 мм х 72 мм (290)
Зачинено Відчиняється за 16 хв
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
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Всього: 25 мм х 72 мм (7)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 6
Аптека твоєї родини
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Всього: 25 мм х 72 мм (156)
Зачинено Відчиняється за 16 хв
Нікополь, просп. Трубників, 85
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Покровське, вул. Центральна, 18-А
Аптека оптових цін
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Всього: 25 мм х 72 мм (182)
Зачинено Відчиняється за 16 хв
Нікополь, вул. Електрометалургів, 20
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Карлівка, вул. Полтавський Шлях, 42/2
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Всього: 25 мм х 72 мм (6)
Зачинено Відчиняється за 16 хв
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 54
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Всього: 25 мм х 72 мм (63)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Козельщина, вул. Остроградського, 67
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 21
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 16 хв
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 47
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Всього: 25 мм х 72 мм (186)
Зачинено Відчиняється за 16 хв
Кривий Ріг, м-н 4-й Зарічний, 11
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Онуфріївка, вул. Центральна, 23
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 16 хв
Кривий Ріг, вул. Оцеркевича Віктора, 3
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 16 хв
Кременчук, наб. Дніпрова Лейтенанта, 64-А
Аптека 9-1-1
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Всього: 25 мм х 72 мм (234)
Зачинено Відчиняється за 16 хв
Кривий Ріг, вул. Вечірньокутська, 54-В