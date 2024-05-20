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FAMILY PLAST ПЛАСТИР БАКТЕРИЦИДНИЙ НА НЕТКАНІЙ ОСНОВІ 25 мм х 72 мм, №20 - Одеса (414772) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (2)
41,40 грн
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Одеса, вул. Новощіпний ряд, 11
Всього: упаковка (2)
41,40 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пушкінська, 83
Всього: упаковка (2)
56,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 52
Всього: упаковка (5)
41,40 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 11-А
Всього: упаковка (2)
41,40 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 22
Всього: упаковка (4)
41,40 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Вільямса Академіка, 66
Всього: упаковка (1)
41,40 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 57
Всього: упаковка (5)
41,40 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 114/5
Всього: упаковка (6)
41,40 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 118
Всього: упаковка (8)
41,40 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 128
Всього: упаковка (1)
41,40 грн
В інших містах:
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Білгород-Дністровський, вул. Перемоги, 3-З/1
Всього: упаковка (13)
41,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Сарата, вул. Крістіана Вернера, 95-А
Всього: упаковка (20)
41,40 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
Всього: упаковка (5)
41,40 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Велика Морська, 21
Всього: упаковка (1)
41,40 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нова Одеса, вул. Центральна, 225
Всього: упаковка (5)
41,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Єланець, вул. Соборна, 123
Всього: упаковка (5)
41,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Болград, просп. Соборний, 144-А
Всього: упаковка (1)
41,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Саврань, вул. Суворова, 2-А
Всього: упаковка (30)
41,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Буг, пл. Свободи, 40
Всього: упаковка (1)
41,40 грн