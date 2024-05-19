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FAMILY PLAST ПЛАСТИР БАКТЕРИЦИДНИЙ НА НЕТКАНІЙ ОСНОВІ 25 мм х 72 мм, №20 - Київ (414772) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 19 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Всього: упаковка (8)
41,40 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Чоколівський, 16
Всього: упаковка (5)
41,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Теліги Олени, 13/14
Всього: упаковка (12)
41,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Полку Азов, 34
Всього: упаковка (24)
41,40 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Васильківська, 6
Всього: упаковка (3)
41,40 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Чорних Запорожців, 21
Всього: упаковка (3)
41,40 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Вінстона Черчилля, 14
Всього: упаковка (3)
41,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Вацлава Гавела / Скакуна Віталія, 51/16
Всього: упаковка (1)
41,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 41
Всього: упаковка (2)
41,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 31-А
Всього: упаковка (4)
41,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гродненська, 1/35
Всього: упаковка (5)
41,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Вишгородська, 56/2
Всього: упаковка (16)
41,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лятошинського, 18
Всього: упаковка (2)
41,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Ялтинська / Литвинського, 24/23
Всього: упаковка (9)
41,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Курбаса Леся, 4-В
Всього: упаковка (6)
41,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 152
Всього: упаковка (1)
41,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 6
Всього: упаковка (6)
41,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 170
Всього: упаковка (6)
41,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Поповича Мирослава, 21
Всього: упаковка (1)
41,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вишгород, вул. Дніпровська, 1-Б
Всього: упаковка (3)
41,40 грн