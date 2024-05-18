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FAMILY PLAST ПЛАСТИР БАКТЕРИЦИДНИЙ НА НЕТКАНІЙ ОСНОВІ 25 мм х 72 мм, №20 - Харків (414772) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Людвіга Свободи, 31
Всього: упаковка (9)
41,40 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Люботин, пл. Соборна, 1-В
Всього: упаковка (5)
41,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Охтирка, пров. Харківський, 3
Всього: упаковка (17)
41,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тростянець, вул. Миру, 2-Б
Всього: упаковка (4)
41,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Великотирнівська, 39-А
Всього: упаковка (11)
41,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, просп. Свободи, 32
Всього: упаковка (2)
41,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Суми, вул. Скоропадського Павла Гетьмана, 26
Всього: упаковка (4)
41,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Суми, вул. Українських Перемог, 2
Всього: упаковка (3)
41,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Суми, просп. Перемоги, 105
Всього: упаковка (2)
41,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Павлоград, вул. Центральна, 21/51
Всього: упаковка (17)
41,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кобеляки, вул. Пушкіна, 22/2
Всього: упаковка (10)
41,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Першотравенськ, вул. Ювілейна, 16/41
Всього: упаковка (2)
41,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Миргород, вул. Гоголя, 98-А
Всього: упаковка (2)
41,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Миргород, вул. Гоголя, 139-В
Всього: упаковка (1)
41,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Миргород, вул. Усика Якова, 2-А
Всього: упаковка (10)
41,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Миргород, вул. Гоголя, 170-В
Всього: упаковка (1)
41,40 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Воїнів Афганців, 1-Ж
Всього: упаковка (6)
80,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
Всього: 25 мм х 72 мм (15)
80,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Металургів, 20-Ж
Всього: упаковка (3)
80,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Металургів, 4-А
Всього: упаковка (2)
80,00 грн