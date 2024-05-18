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FAMILY PLAST ПЛАСТИР БАКТЕРИЦИДНИЙ НА НЕТКАНІЙ ОСНОВІ 25 мм х 72 мм, №20 - Дніпро (Дніпропетровськ) (414772) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Кам'янське, вул. Чорновола В'ячеслава, 67-М
Всього: упаковка (7)
80,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Кам'янське, вул. Мурахтова, 4-А
Всього: упаковка (8)
80,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 1-Е
Всього: упаковка (11)
80,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Кам'янське, вул. Миру, 17
Всього: упаковка (2)
80,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Кам'янське, вул. Вільна, 13
Всього: упаковка (9)
41,40 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 27/29
Всього: упаковка (5)
80,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Кам'янське, вул. Ніколенка, 13-А
Всього: упаковка (9)
80,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Кам'янське, перех. Франка / Болотникова, 5/23
Всього: упаковка (6)
80,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
Всього: 25 мм х 72 мм (15)
80,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Кам'янське, просп. Металургів, 4-А
Всього: упаковка (2)
80,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Кам'янське, просп. Металургів, 20-Ж
Всього: упаковка (3)
80,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Кам'янське, просп. Перемоги, 35-Д
Всього: упаковка (2)
80,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Кам'янське, вул. Воїнів Афганців, 1-Ж
Всього: упаковка (6)
80,00 грн
Аптека твоєї родини
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Кам'янське, просп. Перемоги, 69
Всього: упаковка (17)
41,40 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 12
Всього: упаковка (1)
80,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-А
Всього: упаковка (1)
80,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
Всього: упаковка (2)
80,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 14
Всього: упаковка (7)
41,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Центральна, 21/51
Всього: упаковка (17)
41,40 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Вільнянськ, пров. Гнаровської, 9-А
Всього: упаковка (2)
80,00 грн