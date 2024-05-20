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FAMILY PLAST ПЛАСТИР БАКТЕРИЦИДНИЙ НА ТКАНИННІЙ ОСНОВІ 19 мм х 72 мм, №10 - Одеса (414574) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Комарова, 1
Всього: упаковка (4)
30,20 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Слави, 40
Всього: упаковка (4)
30,20 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, бульв. Вишневецького Дмитра, 9
Всього: упаковка (1)
25,64
Економія: -3,78 грн
21,86 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Чорновола В'ячеслава, 14
Всього: упаковка (7)
25,64
Економія: -3,78 грн
21,86 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 144
Всього: упаковка (5)
30,20 грн
Вітамін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Богуслав, вул. Миколаївська, 40-Б
Всього: упаковка (1)
24,90 грн
Вітамін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Богуслав, вул. Шевченка Тараса, 24-А
Всього: упаковка (18)
24,90 грн
Вітамін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, просп. Незалежності, 53-Г
Всього: упаковка (6)
25,50 грн
Вітамін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Васильків, вул. Грушевського Михайла, 10
Всього: упаковка (11)
25,20 грн
Вітамін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Березань, вул. Шевченків шлях, 118
Всього: упаковка (15)
24,10 грн
Вітамін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чабани, шосе Одеське, 1
Всього: упаковка (1)
24,00 грн
Вітамін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вишневе, вул. Святоюріївська, 11
Всього: упаковка (9)
25,80 грн
Вітамін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-В
Всього: упаковка (6)
26,10 грн
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
Всього: упаковка (3)
25,00 грн
Ласкава
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Бойчука Михайла / Бастіонна, 1/2
Всього: упаковка (6)
26,40 грн
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сім'ї Ідзиковських, 2
Всього: упаковка (1)
31,00 грн
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-Б
Всього: упаковка (8)
30,00 грн
Вітамін
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Лісовий, 6
Всього: упаковка (1)
26,40 грн
Вітамін
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Червоної Калини, 47
Всього: упаковка (4)
25,20 грн
Вітамін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бородянка, вул. Центральна, 337
Всього: упаковка (17)
24,90 грн