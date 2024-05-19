FAMILY PLAST ПЛАСТИР БАКТЕРИЦИДНИЙ НА ТКАНИННІЙ ОСНОВІ 19 мм х 72 мм, №10 - Львів (414574) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найденоВ інших містах:
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Всього: упаковка (7)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Чорновола В'ячеслава, 14
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Тернопіль, бульв. Вишневецького Дмитра, 9
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Слави, 40
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Всього: упаковка (4)
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Запоріжжя, вул. Комарова, 1
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Всього: упаковка (5)
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 144
Вітамін
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Бородянка, вул. Центральна, 337
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Біла Церква, просп. Незалежності, 53-Г
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Васильків, вул. Грушевського Михайла, 10
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Вишневе, вул. Святоюріївська, 11
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Чабани, шосе Одеське, 1
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Київ, вул. Сім'ї Ідзиковських, 2
Ласкава
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, перех. Бойчука Михайла / Бастіонна, 1/2
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-Б
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Червоної Калини, 47
Альго-фарм
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Лісовий, 6
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-В
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Всього: упаковка (1)
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Богуслав, вул. Миколаївська, 40-Б
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Всього: упаковка (18)
Відчинено Зачиняється о 21:30
Богуслав, вул. Шевченка Тараса, 24-А
Вітамін
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Остер, вул. Хмельницького Богдана, 50-Г