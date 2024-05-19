FAMILY PLAST ПЛАСТИР БАКТЕРИЦИДНИЙ НА ТКАНИННІЙ ОСНОВІ 19 мм х 72 мм, №10 - Київ (414574) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 7 аптеках
Ласкава
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Всього: упаковка (6)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Бойчука Михайла / Бастіонна, 1/2
Альго-фарм
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Всього: упаковка (9)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-Б
Альго-фарм
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Сім'ї Ідзиковських, 2
Вітамін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Лісовий, 6
Вітамін
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Червоної Калини, 47
Альго-фарм
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
В інших містах:
Вітамін
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Всього: упаковка (6)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-В
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, бульв. Вишневецького Дмитра, 9
Аптека
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Всього: упаковка (7)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Чорновола В'ячеслава, 14
Аптека24
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Слави, 40
Аптека24
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 144
Аптека24
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Комарова, 1
Вітамін
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Всього: упаковка (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вишневе, вул. Святоюріївська, 11
Вітамін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чабани, шосе Одеське, 1
Вітамін
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Всього: упаковка (11)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Васильків, вул. Грушевського Михайла, 10
Вітамін
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Всього: упаковка (17)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Бородянка, вул. Центральна, 337
Вітамін
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Остер, вул. Хмельницького Богдана, 50-Г
Вітамін
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Всього: упаковка (20)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Козелець, вул. Франка Івана, 1
Вітамін
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Всього: упаковка (15)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Березань, вул. Шевченків шлях, 118
Вітамін
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Всього: упаковка (7)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, просп. Незалежності, 53-Г