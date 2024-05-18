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FAMILY PLAST ПЛАСТИР БАКТЕРИЦИДНИЙ НА ТКАНИННІЙ ОСНОВІ 19 мм х 72 мм, №10 - Дніпро (Дніпропетровськ) (414574) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека24
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Дніпро, бульв. Слави, 40
Всього: упаковка (5)
30,20 грн
В інших містах:
Аптека24
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Запоріжжя, вул. Комарова, 1
Всього: упаковка (4)
30,20 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 144
Всього: упаковка (7)
30,20 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Тернопіль, бульв. Вишневецького Дмитра, 9
Всього: упаковка (1)
25,64
Економія: -3,78 грн
21,86 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Тернопіль, вул. Чорновола В'ячеслава, 14
Всього: упаковка (7)
25,64
Економія: -3,78 грн
21,86 грн
Аптека
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Відчинено Цілодобово
Зміїв, шосе Таранівське, 1-Б
Всього: упаковка (21)
27,00 грн
Наша аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Зміїв, вул. Лиманська, 15
Всього: упаковка (8)
30,40 грн
Магнолія
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Харків, просп. Олександрівський, 103/41
Всього: упаковка (21)
27,00 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Балакірєва, 17-А
Всього: упаковка (8)
28,00 грн
Вітамін
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Відчинено Зачиняється о 21:30
Богуслав, вул. Миколаївська, 40-Б
Всього: упаковка (3)
24,90 грн
Вітамін
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Відчинено Зачиняється о 21:30
Богуслав, вул. Шевченка Тараса, 24-А
Всього: упаковка (20)
24,90 грн
Вітамін
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Березань, вул. Шевченків шлях, 118
Всього: упаковка (15)
24,10 грн
Вітамін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-В
Всього: упаковка (8)
26,10 грн
Вітамін
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Біла Церква, просп. Незалежності, 53-Г
Всього: упаковка (7)
25,50 грн
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
Всього: упаковка (3)
25,00 грн
Вітамін
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Біла Церква, вул. Хмельницького Богдана, 3/23
Всього: упаковка (2)
25,80 грн
Вітамін
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Левицького Ореста, 19-А
Всього: упаковка (2)
26,40 грн
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-Б
Всього: упаковка (11)
30,00 грн
Вітамін
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Лісовий, 6
Всього: упаковка (2)
26,40 грн
Ласкава
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Київ, перех. Бойчука Михайла / Бастіонна, 1/2
Всього: упаковка (6)
26,40 грн