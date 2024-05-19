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АНТИМІКРОБНА ХІРУРГІЧНА ПЛІВКА IOBAN™2 34 см х 35 см, №1 - Київ (107147) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Гузара Любомира / Героїв Севастополя, 30/28
Всього: упаковка (2)
321,20 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 35
Всього: упаковка (1)
345,99
Економія: -36,98 грн
309,01 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Стеценка, 5
Всього: упаковка (2)
361,99
Економія: -52,98 грн
309,01 грн
Екостатус
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Гузара Любомира, 3
Всього: упаковка (3)
563,50 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Рокитне, вул. Травнева, 10-А
Всього: упаковка (1)
302,95 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Попільня, вул. Героїв Майдану, 41
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
327,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Попільня, вул. Героїв Майдану, 42-А
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
327,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Канів, вул. Героїв Дніпра, 1-А
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
327,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Канів, вул. Героїв Дніпра, 3-А
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-23 - 12:00
327,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Коростишів, вул. Героїв Небесної Сотні, 56
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
327,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Коростишів, вул. Героїв Небесної Сотні, 64
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 14:00
327,20 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Коростишів, вул. Київська, 89-А
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 14:00
327,20 грн
Авк фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Коростишів, вул. Київська, 109-А
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 14:00
327,20 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Андрушівка, вул. Зазулінського, 20-А
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
327,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ружин, вул. Бірюкова, 5
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
327,20 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
327,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого, 30-А
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
327,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Шевченка Тараса, 32
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
327,20 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
Всього: упаковка (1)
349,99
Економія: -40,98 грн
309,01 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Драбів, вул. Центральна, 26
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-23 - 12:00
327,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Драбів, вул. Центральна, 30
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-23 - 12:00
327,20 грн