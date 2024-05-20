BEBIVITA ЧАЙ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЛАКТАЦІЇ пакетик 1.5 г, №20 - Одеса (161805) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 10 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється за 34 хв
Одеса, вул. Преображенська, 42
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 68
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 143
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Сегедська, 13
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Варненська, 11
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 162
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 75
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 155
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Лиманка, вул. Будівельна, 48-Г
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Березанка, вул. Суворова, 85-А
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Березівка, вул. Танасчишина, 61
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Сарата, вул. Соборна, 8-А
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Карпенка Генерала, 37-А
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Б
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 34 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2