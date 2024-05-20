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BEBIVITA ЧАЙ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЛАКТАЦІЇ пакетик 1.5 г, №20 - Одеса (161805) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (3)
96,05 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 68
Всього: упаковка (2)
97,95 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 143
Всього: упаковка (2)
90,90 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
96,81 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Сегедська, 13
Всього: упаковка (2)
95,83 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
Всього: упаковка (2)
96,88 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Варненська, 11
Всього: упаковка (1)
96,29 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 162
Всього: упаковка (2)
97,11 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 75
Всього: упаковка (3)
96,19 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 155
Всього: упаковка (2)
97,66 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Лиманка, вул. Будівельна, 48-Г
Всього: упаковка (2)
96,51 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Березанка, вул. Суворова, 85-А
Всього: упаковка (2)
97,94 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Березівка, вул. Танасчишина, 61
Всього: упаковка (1)
96,67 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Сарата, вул. Соборна, 8-А
Всього: упаковка (2)
96,16 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
Всього: упаковка (1)
94,47
Економія: -3,57 грн
90,90 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Карпенка Генерала, 37-А
Всього: упаковка (2)
97,31 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Б
Всього: упаковка (2)
96,14 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
Всього: упаковка (1)
105,67
Економія: -7,69 грн
97,98 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
Всього: упаковка (1)
95,65 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
Всього: упаковка (2)
97,75 грн