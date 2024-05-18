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BEBIVITA ЧАЙ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЛАКТАЦІЇ пакетик 1.5 г, №20 - Дніпро (Дніпропетровськ) (161805) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 14 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
Всього: упаковка (1)
95,68 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 10-А
Всього: упаковка (2)
97,81 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (3)
97,19 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 21
Всього: упаковка (1)
95,62 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Дніпро, шосе Донецьке, 3
Всього: упаковка (3)
93,66
Економія: -2,76 грн
90,90 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
97,58 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Дніпро, просп. Миру, 14-А
Всього: упаковка (2)
98,10 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Дніпро, пров. Крушельницької, 6-Л
Всього: упаковка (2)
96,66 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Вільний, 2-А
Всього: упаковка (1)
100,13
Економія: -9,81 грн
90,32 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Дніпро, вул. Калинова, 87-С
Всього: упаковка (2)
97,75 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Дніпро, вул. Калинова, 40/42
Всього: упаковка (1)
102,28
Економія: -6,38 грн
95,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Дніпро, просп. Героїв, 23
Всього: упаковка (2)
104,47
Економія: -5,57 грн
98,90 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Дніпро, просп. Слобожанський, 70
Всього: упаковка (1)
96,24 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Дніпро, вул. Квітки Цісик, 9-А
Всього: упаковка (1)
95,91 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Слобожанське, вул. Будівельників, 16-Б
Всього: упаковка (1)
97,61
Економія: -10,49 грн
87,12 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Слобожанське, вул. Будівельників, 16-А
Всього: упаковка (1)
93,03 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Обухівка, вул. Центральна, 71
Всього: упаковка (1)
104,74
Економія: -6,76 грн
97,98 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Слобожанське, вул. Логістична, 7-А
Всього: упаковка (2)
92,35 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Кам'янське, просп. Свободи, 34
Всього: упаковка (2)
96,26 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (2)
96,13 грн