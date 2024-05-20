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БИНТ МАРЛЕВИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см, №1 - Одеса (444503) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Одеса, дорога Фонтанська, 58/1
Всього: упаковка (22)
7,90
Економія: -0,24 грн
7,66 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
Всього: упаковка (31)
7,90
Економія: -0,24 грн
7,66 грн
В інших містах:
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 35
Всього: упаковка (25)
7,95
Економія: -0,24 грн
7,71 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (12)
7,90
Економія: -0,24 грн
7,66 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
Всього: упаковка (20)
7,90
Економія: -0,24 грн
7,66 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
Всього: упаковка (14)
7,95
Економія: -0,24 грн
7,71 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Канів, вул. Енергетиків, 12-А
Всього: упаковка (30)
7,90
Економія: -0,24 грн
7,66 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Сквира, вул. Соборна, 7
Всього: упаковка (36)
7,90
Економія: -0,24 грн
7,66 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 40
Всього: упаковка (13)
7,90
Економія: -0,24 грн
7,66 грн
Будь здоровий
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Кам'янець-Подільський, шосе Нігинське, 41/1
Всього: упаковка (30)
7,90
Економія: -0,24 грн
7,66 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Фастів, вул. Мазепи Івана, 6
Всього: упаковка (2)
7,95
Економія: -0,24 грн
7,71 грн
Біла ромашка
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Чернівці, вул. Головна, 265-А
Всього: упаковка (41)
7,90
Економія: -0,24 грн
7,66 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Васильків, вул. Соборна, 64/1
Всього: упаковка (8)
7,90
Економія: -0,24 грн
7,66 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
Всього: упаковка (39)
8,20
Економія: -0,25 грн
7,95 грн
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Лісники, вул. Ватутіна, 170
Всього: упаковка (1)
7,90
Економія: -0,24 грн
7,66 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Лісники, вул. Ватутіна, 164-А
Всього: упаковка (16)
7,90
Економія: -0,24 грн
7,66 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Віта-Поштова, вул. Звенигородська, 200-Д
Всього: упаковка (42)
7,90
Економія: -0,24 грн
7,66 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Млиново, вул. Олександрівська, 56
Всього: упаковка (53)
7,90
Економія: -0,24 грн
7,66 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Столичне, 103/3
Всього: упаковка (17)
8,20
Економія: -0,25 грн
7,95 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Заболотного Академіка, 37
Всього: упаковка (11)
7,95
Економія: -0,24 грн
7,71 грн