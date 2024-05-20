Всі аптеки України
Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ "ЗІРОЧКА"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ "ЗІРОЧКА" туба 15 г універсальний - Одеса (61900) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках
Аптека24
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пушкінська, 83
Всього: упаковка (1)
55,70 грн
Аптека бам
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 71
Всього: упаковка (2)
52,20
Економія: -11,66 грн
40,54 грн
Аптека бам
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, дорога Фонтанська, 2
Всього: упаковка (3)
44,70
Економія: -4,16 грн
40,54 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Головатого Отамана, 161
Всього: упаковка (2)
38,47
Економія: -4,65 грн
33,82 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Космонавтів, 38-А
Всього: упаковка (2)
42,63
Економія: -1,48 грн
41,15 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 22
Всього: упаковка (2)
43,93
Економія: -3,17 грн
40,76 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14
Всього: упаковка (2)
47,31
Економія: -3,95 грн
43,36 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Добровольського, 123
Всього: упаковка (3)
51,52
Економія: -10,98 грн
40,54 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Добровольського, 114/5
Всього: упаковка (1)
51,60
Економія: -11,06 грн
40,54 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Добровольського, 139
Всього: упаковка (3)
47,80
Економія: -3,43 грн
44,37 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47
Всього: упаковка (2)
47,23
Економія: -6,47 грн
40,76 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Великодолинське, вул. Центральна, 128
Всього: упаковка (3)
49,45
Економія: -7,25 грн
42,20 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Теплодар, вул. Піонерна, 2
Всього: упаковка (2)
48,27
Економія: -6,07 грн
42,20 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Южне, вул. Хіміків, 3-А
Всього: упаковка (3)
46,75
Економія: -4,55 грн
42,20 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 18:00
Овідіополь, вул. Шевченка Тараса, 422
Всього: упаковка (1)
47,40 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Роздільна, вул. Привокзальна, 2-Б
Всього: упаковка (1)
45,80
Економія: -3,60 грн
42,20 грн
Аптека бам
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
Всього: упаковка (1)
49,21
Економія: -8,67 грн
40,54 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
Всього: упаковка (3)
43,39
Економія: -1,64 грн
41,75 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 338-А
Всього: упаковка (3)
45,62
Економія: -3,01 грн
42,61 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Богоявленський, 311/5
Всього: упаковка (3)
46,25
Економія: -3,46 грн
42,79 грн